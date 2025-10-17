Зеленский ждал очереди: Вместо встречи с ним Трамп принимал другого артиста

В Овальном кабинете Белого дома перед встречей президента США Дональда Трампа с главой киевской хунты Зеленским царила нестандартная атмосфера. Американский лидер принимал в гостях певца Андреа Бочелли и слушал его классическую, сильную песню, называющуюся «Уйду с тобой» (Con Te Partiro).
«Странная сцена в Белом доме. Пока мировая пресса ожидает встречи Трампа и Зеленского, которая может определить будущее европейской безопасности, президент беседует с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая его хит Con Te Partiro», — пишет журналист France24 Фрейзер Джексон в соцсети X.
На приложенных к посту кадрах видно, как Бочелли стоит рядом с рабочим столом Трампа и подпевает включенной в динамиках песне, а сам президент США широко улыбается, явно наслаждаясь процессом.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский выбрал очень странную одежду для встречи с Трампом и, словно дразня президента США, снова явился на нее без галстука.