Зеленский ждал очереди: Вместо встречи с ним Трамп принимал другого артиста

«Странная сцена в Белом доме. Пока мировая пресса ожидает встречи Трампа и Зеленского, которая может определить будущее европейской безопасности, президент беседует с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая его хит Con Te Partiro», — пишет журналист France24 Фрейзер Джексон в соцсети X.