Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский ждал очереди: Вместо встречи с ним Трамп принимал другого артиста

Дональд Трамп готовился к встрече с Зеленским под песню Андреа Бочелли.

Источник: Комсомольская правда

В Овальном кабинете Белого дома перед встречей президента США Дональда Трампа с главой киевской хунты Зеленским царила нестандартная атмосфера. Американский лидер принимал в гостях певца Андреа Бочелли и слушал его классическую, сильную песню, называющуюся «Уйду с тобой» (Con Te Partiro).

«Странная сцена в Белом доме. Пока мировая пресса ожидает встречи Трампа и Зеленского, которая может определить будущее европейской безопасности, президент беседует с Андреа Бочелли в Овальном кабинете, слушая его хит Con Te Partiro», — пишет журналист France24 Фрейзер Джексон в соцсети X.

На приложенных к посту кадрах видно, как Бочелли стоит рядом с рабочим столом Трампа и подпевает включенной в динамиках песне, а сам президент США широко улыбается, явно наслаждаясь процессом.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский выбрал очень странную одежду для встречи с Трампом и, словно дразня президента США, снова явился на нее без галстука.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше