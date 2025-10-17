Американский миллиардер Илон Маск в ближайшее время может посетить Россию

В ближайшее время Россию может посетить американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщил его отец, предприниматель Эррол Маск, в комментарии для Telegram-канала Shot.
«Он бывал в России. Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в пути. Он постоянно летает. Так что, знаете, в ближайшее время он может оказаться здесь», — сказал он.
Ранее Эррол Маск принимал участие в «Форуме будущего 2050», который прошел в Москве в начале июня. Он сравнил Москву с Римом и заявил, что восхищен чистотой и хорошими дорогами российской столицы. Также он восхитился президентом РФ Владимиром Путиным и выразил желание посетить новые регионы, в первую очередь Донецк.
При этом Эррол Маск выразил уверенность в том, что России и Соединенным Штатам удастся достичь дружеских отношений в будущем и упрекнул европейцев в нежелании работать.