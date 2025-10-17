Трамп: Путин и Зеленский «хотят закончить войну»

Лидер киевского режима приехал на встречу с Трампом с опозданием на 28 минут — изначально их переговоры должны были начаться в 20:00 по московскому времени. Для визита в Вашингтон президент Украины выбрал черный костюм и рубашку. Встреча лидеров государств продлится два часа и будет проходить в закрытом формате.