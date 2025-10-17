Трамп: Путин и Зеленский «хотят закончить войну»

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, выразил мнение, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что процесс завершения кризиса идет «достаточно хорошо».
Глава Белого дома подчеркнул, что он может убедить Владимира Путина добиться завершения конфликта. При этом он отметил, что удары вглубь территории России являются эскалацией боевых действий.
— Вы правы — это эскалация. Но мы будем говорить об этом, — ответил Трамп журналистам.
Он заявил об этом перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.
Лидер киевского режима приехал на встречу с Трампом с опозданием на 28 минут — изначально их переговоры должны были начаться в 20:00 по московскому времени. Для визита в Вашингтон президент Украины выбрал черный костюм и рубашку. Встреча лидеров государств продлится два часа и будет проходить в закрытом формате.
16 октября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что телефонный разговор Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сорвал планы Киева по дальнейшей эскалации конфликта.