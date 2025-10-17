Все это прекрасная почва для ярких, но все же преждевременных заголовков о «восстании машин». Зачастую ни пишущие об этом журналисты, ни их читатели не понимают, что машина просто не осознает, что такое «играть честно». Под угрозой виртуального кнута ей предлагают решить задачу, за выполнение которой она получит виртуальный пряник. Все остальное не важно. В том числе и правильность ответа. Оттого, к слову, с выходом новых языковых моделей и увеличилось количество жалоб на то, что нейросеть «галлюцинирует», то есть банально придумывает ответы на вопросы, а когда удивленный пользователь, все же перепроверив результат, предъявляет ей претензии, отвечает, мол, миль пардон, обманула вас, уважаемый, сейчас исправлюсь. И дает зачастую еще один неверный ответ. Почему? Да потому что свою виртуальную награду она уже получила за сам факт ответа. Что с полученной информацией будет делать пользователь, ей уже глубоко фиолетово. Результат выдан, задача выполнена, едем дальше.