Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии будет двусторонней, однако глава Украины Владимир Зеленский «будет на связи». Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили в Белом доме.
— Вероятно, это будет двойная встреча, но… Зеленский будет на связи, — рассказал Трамп.
17 октября президент США выразил мнение, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что процесс завершения кризиса идет «достаточно хорошо». Глава Белого дома подчеркнул, что он может убедить российского лидера добиться завершения конфликта. При этом он отметил, что удары вглубь территории России являются эскалацией боевых действий.
Лидер киевского режима приехал на встречу с Трампом с опозданием на 28 минут — изначально их переговоры должны были начаться в 20:00 по московскому времени.
16 октября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что телефонный разговор Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сорвал планы Киева по дальнейшей эскалации конфликта.