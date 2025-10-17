Трамп допустил участие Зеленского во встрече в Будапеште

17 октября президент США выразил мнение, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что процесс завершения кризиса идет «достаточно хорошо». Глава Белого дома подчеркнул, что он может убедить российского лидера добиться завершения конфликта. При этом он отметил, что удары вглубь территории России являются эскалацией боевых действий.