Проще, чем кажется: как и в каких случаях отец ребенка может получить маткапитал

При рождении ребенка в семье материнский капитал может быть оформлен не только на мать малыша, но и на отца. Как и в каких случаях это можно сделать — в совместном материале «ВМ» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) по городу Москве и Московской области.