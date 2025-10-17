Проще, чем кажется: как и в каких случаях отец ребенка может получить маткапитал

При рождении ребенка в семье материнский капитал может быть оформлен не только на мать малыша, но и на отца. Как и в каких случаях это можно сделать — в совместном материале «ВМ» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) по городу Москве и Московской области.
В каких случаях отец может получить материнский капитал.
Отец ребенка может получить сертификат на материнский капитал, если:
по разным причинам право на маткапитал перешло от мамы к папе;отец является единственным родителем или усыновителем ребенка.
Другое важное условие — папа ребенка должен быть гражданином России. Однако может быть исключение, если сертификат перешел мужчине от гражданки РФ. В таком случае отец может получить капитал независимо от своего гражданства. Однако ребенок, на которого выдается сертификат, должен быть гражданином России.
Также при обращении за маткапиталом отцам стоит помнить, что получение опеки над ребенком не дает права на сертификат.
На что отец может потратить маткапитал.
Отцы могут распоряжаться маткапиталом в тех же целях, что и матери. Например, эти средства можно направить на:
улучшение жилищных условий;образование детей;приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью;единовременную выплату средств остатка маткапитала;ежемесячные выплаты;другие нужды.
Кроме того, с 2024 года папам доступен еще один вариант использования капитала: средства можно перечислять на накопительную пенсию (за исключением отцов, к которым право на маткапитал перешло от матери).
Если владелец сертификата решит формировать свои пенсионные накопления через отделение Соцфонда, то достаточно лишь заявления о переводе маткапитала на будущую пенсию.
Как отцу оформить сертификат на маткапитал.
Отделение СФР продолжает оформлять сертификаты на маткапитал в проактивном режиме, то есть без подачи заявлений родителями. Однако в случае с предоставлением маткапитала папе ребенка пока работает только заявительный порядок оформления.
Подать заявление можно в:
личном кабинете на портале «Госуслуги»;клиентской службе отделения Соцфонда по Москве и Московской области;МФЦ.
Размер маткапитала в 2025 году.
В 2025 году размер маткапитала равен 690 266,95 рубля на первого ребенка, рожденного после 2020 года. За второго малыша доплата составляет 221 895,14 рубля. При рождении трех и более детей общая сумма маткапитала за всех детей составит 912 162 рубля. При этом средства господдержки можно использовать как полностью, так и частично.