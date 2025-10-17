Мост через реку Ижору в Гатчинском округе Ленобласти обновят до конца осени

Специалисты приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Ижору в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Работы, которые проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», планируют завершить до конца ноября, сообщили в региональном дорожном комитете.
Уточним, что обновлять переправу начали в марте 2025 года. Для минимизации неудобств для автомобилистов была построена временная объездная дорога.
Там уже соорудили новое основание из буровых свай, смонтировали железобетонные фундаменты и пролетное строение длиной 33 метра. В работе специалисты применяют современные технологии, в том числе гидроизоляционные. Параллельно дорожники укладывают новое покрытие на подходах к мосту.
Переправа находится на трассе Красное Село — Павловск. Она обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Гатчинского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.