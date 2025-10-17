СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по по признакам преступления о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло за собой тяжкий вред здоровью людей. Сотрудники СК в настоящий момент проводят комплекс следственных действий для установления обстоятельств инцидента.
Отмечается, что прокуратура Башкортостана также взяла на контроль ход расследования уголовного дела о взрыве на предприятии «Авангард».
Ранее KP.RU сообщал, что экстренные службы извлекли трех человек из-под завалов после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Один их них находится в критическом состоянии. Отмечается, что под завалами находятся еще пять человек.