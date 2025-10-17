143 человека четыре дня искали пенсионерку в лесу под Столином и нашли живой

Женщина 1946 года рождения утром 13 октября ушла за грибами без мобильного телефона. Ее искали четверо суток. В поисках были задействованы 32 единицы техники и 143 человека. Лесную и заболоченную местность обследовали пешие группы. По дорогам, просекам, дамбам ездила мото-вездеходная техника. Для поисков был задействован также беспилотный летательный аппарат.