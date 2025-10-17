Ричмонд
143 человека четыре дня искали пенсионерку в лесу под Столином и нашли живой

Пенсионерку искали в лесу на Столинщине четыре дня и нашли живой.

Источник: Комсомольская правда

79-летняя женщина из деревни Городная Столинского района пошла в лес за грибами, и только через четыре дня была найдена сотрудниками МЧС и пограничниками, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Женщина 1946 года рождения утром 13 октября ушла за грибами без мобильного телефона. Ее искали четверо суток. В поисках были задействованы 32 единицы техники и 143 человека. Лесную и заболоченную местность обследовали пешие группы. По дорогам, просекам, дамбам ездила мото-вездеходная техника. Для поисков был задействован также беспилотный летательный аппарат.

Днем 17 октября спасатели совместно с пограничниками обнаружили потерявшуюся женщину сидящей на лесной поляне. В медицинской помощи спасенная не нуждалась, хотя медики ее все же осмотрели.

Судя по видео, опубликованном на сайте Брестского областного управления МЧС, бабушку из леса вывезли на квадроцикле и в шлеме.

