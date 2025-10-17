Губернатор Ростовской области поручил открыть туристический проект «Верхний Дон»

В ходе рабочей поездки на север Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь предложил создать новый туристический проект «Верхний Дон: культурный, гастрономический, событийный».
— Это настоящая сокровищница, интереснейшие места, — подчеркнул глава региона.
Разработку концепции поручено подготовить заместителю главы региона.
В этот же день Юрий Слюсарь проверил ход капитального ремонта дороги «станица Казанская — хутор Поповка», где уже выполнено около 75% работ. Почти четырехкилометровый участок обошелся в 242 миллиона рублей. Завершается благоустройство прилегающей территории.
Кроме того, губернатор осмотрел Детскую музыкальную школу, где идет ремонт и планируется закупка нового оборудования, а также провел встречу с представителями сельхозпредприятий района.
В завершение визита Слюсарь возложил цветы к мемориалу павшим воинам в Казанской, отметив важность сохранения исторической памяти о героях Донской земли.
