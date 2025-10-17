Губернатор Ростовской области поручил открыть туристический проект «Верхний Дон»

В этот же день Юрий Слюсарь проверил ход капитального ремонта дороги «станица Казанская — хутор Поповка», где уже выполнено около 75% работ. Почти четырехкилометровый участок обошелся в 242 миллиона рублей. Завершается благоустройство прилегающей территории.