Губернатор Ростовской области поручил открыть туристический проект «Верхний Дон»

Губернатор посетил Верхнедонской район и проверил ремонт дорог.

Источник: Комсомольская правда

В ходе рабочей поездки на север Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь предложил создать новый туристический проект «Верхний Дон: культурный, гастрономический, событийный».

— Это настоящая сокровищница, интереснейшие места, — подчеркнул глава региона.

Разработку концепции поручено подготовить заместителю главы региона.

В этот же день Юрий Слюсарь проверил ход капитального ремонта дороги «станица Казанская — хутор Поповка», где уже выполнено около 75% работ. Почти четырехкилометровый участок обошелся в 242 миллиона рублей. Завершается благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, губернатор осмотрел Детскую музыкальную школу, где идет ремонт и планируется закупка нового оборудования, а также провел встречу с представителями сельхозпредприятий района.

В завершение визита Слюсарь возложил цветы к мемориалу павшим воинам в Казанской, отметив важность сохранения исторической памяти о героях Донской земли.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

