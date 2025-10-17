Андрей Тямчик: шансон всегда отдавался в сердцах людей добром, теплотой и любовью

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шансон всегда отдавался в сердцах людей теплотой, добром и любовью. Таким мнением во время концерта «Любимый шансон» с журналистами поделился исполнитель Андрей Тямчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
«Шансон — это, по-моему, вечная музыка и вечный жанр, потому что в сердцах людей он всегда отдавался теплотой, добром и, самое главное, любовью. Это то, что нам всем так необходимо в минуты грусти. Душевные песни спасают нас в тяжелые моменты», — сказал Андрей Тямчик.
Он признался, что ему всегда приятно выступать для минской публики, ведь зал здесь максимально теплый, а с прошлогоднего «Душевного фестиваля» почти ничего не изменилось, только улучшились декорации.
«Атмосфера фестиваля очень теплая и душевная. Хотелось бы, чтобы он стал традиционным, и прошел не только во второй, но и в третий, и в последующие разы. Тогда я смогу вновь постоять на этой сцене и подарить свое творчество публике», — подытожил Андрей Тямчик.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который пройдет с 15.00 во Дворце спорта, а также вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-