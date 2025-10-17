«Он по-настоящему особенный». Виктория Алешко поделилась впечатлениями о «Душевном фестивале»

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко поделилась с журналистами мнением о «Душевном фестивале» в кулуарах концерта «Любимый шансон», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
Виктория Алешко принимает участие в «Душевном фестивале» уже во второй раз. За это время он стал для нее по-настоящему особенным. «Как я уже и говорила год назад, и сейчас я еще больше убедилась в том, что он необходим нашей публике, потому что когда душа поет, тогда становится очень хорошо, и все вещи, которые тебя волновали, превращаются во что-то очень неважное», — сказала она и добавила, что самое главное в этом фестивале — что после концерта зрители выходят с позитивными мыслями.
Артистка отметила, что в фестивале очень удачно объединились белорусские и российские исполнители. «Этот симбиоз российских и белорусских артистов — они очень удачно гармонируют. Мне кажется, все смотрится прекрасно», — поделилась Виктория Алешко.
По ее словам, этот концерт для нее особенно волнительный, ведь артистка также выступила в роли соведущей. «Публика как будто бы знала, что я буду ведущей. И как будто бы уже привыкла к тому, что я иногда выхожу и веду концерты, поэтому принимает тепло. Хотя для меня это очень волнительно», — добавила она.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который начнется в 15.00 во Дворце спорта, а уже вечером пройдет масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.