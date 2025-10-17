«Он по-настоящему особенный». Виктория Алешко поделилась впечатлениями о «Душевном фестивале»

Виктория Алешко принимает участие в «Душевном фестивале» уже во второй раз. За это время он стал для нее по-настоящему особенным. «Как я уже и говорила год назад, и сейчас я еще больше убедилась в том, что он необходим нашей публике, потому что когда душа поет, тогда становится очень хорошо, и все вещи, которые тебя волновали, превращаются во что-то очень неважное», — сказала она и добавила, что самое главное в этом фестивале — что после концерта зрители выходят с позитивными мыслями.