ФПБ: реальные зарплаты и располагаемые денежные доходы населения растут быстрее, чем прогнозировалось

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги выполнения соглашения между правительством, объединениями нанимателей и профсоюзов обсудили сегодня на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Как подчеркнул председатель ФПБ Юрий Сенько, итоги выполнения Генерального соглашения по большинству показателей демонстрируют положительные тенденции. В частности, отмечен рост главных социальных показателей: с начала года выросла минимальная заработная плата, регулярно повышался размер бюджета прожиточного минимума, увеличивалась базовая ставка для расчета заработной платы работников бюджетной сферы. Это напрямую отразилось на росте доходов граждан, подчеркнули в ФПБ. Также принимались меры по повышению пенсий по возрасту, оказанию помощи малообеспеченным гражданам и семьям.
«В целом реальные заработные платы и располагаемые денежные доходы населения растут быстрее, чем прогнозировалось. Экономическая ситуация дает возможность говорить о заметном укреплении социальной защищенности граждан», — сделали акцент в ФПБ.
Еще один важный результат — снижение уровня безработицы до 2,7%. Как было отмечено, это один из самых низких показателей среди стран Евразийского экономического союза. Также среди положительных моментов названо увеличение занятого в экономике населения.
Заместитель председателя ФПБ Татьяна Филимонова также обратила внимание на то, что важную роль в повышении благосостояния и социальной защищенности работников играет и коллективно-договорная работа. В ФПБ напомнили: в действующем Генеральном соглашении, которое было заключено в начале этого года, правительство, наниматели и профсоюзы рекомендовали включать в коллективные договоры ряд новых положений, направленных на повышение престижа рабочих профессий, поддержку молодых и востребованных кадров и многие другие меры. Это стало основой для наполнения коллективных договоров новыми гарантиями для работников. В частности, уже сегодня свыше 16 тыс. коллективных договоров предусматривают меры по поддержке работников, решивших завести детей. Более 15,7 тыс. закрепляют дополнительные гарантии для молодежи, около 14 тыс. содержат обязательства по переподготовке и повышению квалификации сотрудников. -0-