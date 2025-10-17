ФПБ: реальные зарплаты и располагаемые денежные доходы населения растут быстрее, чем прогнозировалось

Заместитель председателя ФПБ Татьяна Филимонова также обратила внимание на то, что важную роль в повышении благосостояния и социальной защищенности работников играет и коллективно-договорная работа. В ФПБ напомнили: в действующем Генеральном соглашении, которое было заключено в начале этого года, правительство, наниматели и профсоюзы рекомендовали включать в коллективные договоры ряд новых положений, направленных на повышение престижа рабочих профессий, поддержку молодых и востребованных кадров и многие другие меры. Это стало основой для наполнения коллективных договоров новыми гарантиями для работников. В частности, уже сегодня свыше 16 тыс. коллективных договоров предусматривают меры по поддержке работников, решивших завести детей. Более 15,7 тыс. закрепляют дополнительные гарантии для молодежи, около 14 тыс. содержат обязательства по переподготовке и повышению квалификации сотрудников. -0-