Хегсет пришел на встречу с Зеленским в галстуке цветов флага России

23 июля помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной прилетел в Стамбул в серой футболке поло бренда «Putin Team». Российский бренд «Putin Team Russia» представил свою экспортную коллекцию на международной выставке ISPO, которая прошла в 2019 году в немецком Мюнхене.