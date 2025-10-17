Ричмонд
Хегсет пришел на встречу с Зеленским в галстуке цветов флага России

Глава Пентагона Пит Хегсет в пятницу, 17 октября, пришел на встречу с украинской делегацией во главе с президентом страны Владимиром Зеленским в бело-сине-красном галстуке — в цветах российского флага.

У других членов администрации президента США Дональда Трампа, которые присутствовали на переговорах, были завязаны красные галстуки, за исключением вице-президента Джей Ди Вэнса — у него был черный галстук, передает Telegram-канал Mash.

23 июля помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной прилетел в Стамбул в серой футболке поло бренда «Putin Team». Российский бренд «Putin Team Russia» представил свою экспортную коллекцию на международной выставке ISPO, которая прошла в 2019 году в немецком Мюнхене.

13 октября музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием и сопроводил пост коллажем с российским ракетным крейсером «Варяг». Позднее публикацию заметили военные американского флота в отставке и журналисты, в том числе корреспондент издания The Wall Street Journal Дэвид Браун, после чего пост пропал с официальной страницы музея.

