Выигравший два миллиарда долларов американец стал помогать родному городу

Американец Эдвин Кастро из штата Калифорния в 2022 году выиграл 2,04 миллиарда долларов в лотерею. Он купил счастливый билет на заправке в своем родном городе Алтадине, который пострадал от сильных лесных пожаров.
Мужчина имеет архитектурное образование, которое решил применить на практике. Он купил на своей малой родине несколько участков земли, где построит небольшие дома. Кастро хочет, чтобы туда переехали люди, которые лишились жилья из-за природного бедствия.
— Он рассказал, что также намерен сохранить «причудливый» элемент района и позже продавать недвижимость семьям, желающим обосноваться в нем, а не тем, кто заинтересован в сдаче недвижимости в аренду, — передает издание People.
Другой случай также произошел в Америке. Жительница штата Техас одержала победу в лотерее Lotto Texas, после чего ей шесть месяцев пришлось судиться за выигрыш в 83,5 миллиона долларов.
Американский бездомный также выиграл миллион долларов в лотерее и решил изменить свою жизнь. Счастливчик признался, что планирует потратить приз на первоначальный взнос за дом и покупку машины.