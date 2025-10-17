Стало известно, чем можно заразиться при купании в теплом бассейне

Купание зимой в теплом бассейне, закрытом или даже открытом, может нести значительные риски из-за подогреваемой воды. Об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru врач Ирина Волгина.
— При случайном проглатывании воды можно заразиться кишечными бактериальными инфекциями, такими как дизентерия или сальмонеллез. Опасны глистные инвазии. А попадание зараженной воды может вызывать инфекции глаз и уха, — сообщила медик.
Доктор уточнила, что также есть риск заразиться грибком или вирусными заболеваниями кожи.
Еще одна опасность, которая поджидает россиян в бассейнах и джакузи — болезнь легионеров. Человек может заразиться, если контактирует с такой водой или вдыхает пар из загрязнённого устройства, передает RT.
На начальном этапе легионеллёз напоминает ОРВИ: человек чувствует слабость, озноб, мышечную боль, резко поднимается температура тела. Через несколько дней присоединяется сильный удушающий кашель. При обширном поражении лёгочной ткани становится трудно дышать даже в покое.