Стало известно, чем можно заразиться при купании в теплом бассейне

Бассейны и джакузи могут стать источником инфекций и грибков.

Источник: Комсомольская правда

Купание зимой в теплом бассейне, закрытом или даже открытом, может нести значительные риски из-за подогреваемой воды. Об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru врач Ирина Волгина.

— При случайном проглатывании воды можно заразиться кишечными бактериальными инфекциями, такими как дизентерия или сальмонеллез. Опасны глистные инвазии. А попадание зараженной воды может вызывать инфекции глаз и уха, — сообщила медик.

Доктор уточнила, что также есть риск заразиться грибком или вирусными заболеваниями кожи.

Еще одна опасность, которая поджидает россиян в бассейнах и джакузи — болезнь легионеров. Человек может заразиться, если контактирует с такой водой или вдыхает пар из загрязнённого устройства, передает RT.

На начальном этапе легионеллёз напоминает ОРВИ: человек чувствует слабость, озноб, мышечную боль, резко поднимается температура тела. Через несколько дней присоединяется сильный удушающий кашель. При обширном поражении лёгочной ткани становится трудно дышать даже в покое.