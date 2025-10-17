Ричмонд
Актриса Наталья Варлей госпитализирована в клинику в Москве

Наталье Варлей провели операцию на руке после госпитализации в Москве из-за боли в кисти.

Источник: Комсомольская правда

Российская актриса театра и кино Наталья Варлей госпитализирована в медицинское учреждение в Москве. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что причиной госпитализации артистки стала боль в области кисти. Как сообщает источник, в клинике Варлей также провели операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение. Подобное недомогание могло появится у актрисы в результате перенесенной травмы.

Подробности о состоянии звезды в данный момент источник не приводит. Наталья Варлей известна по роли в советском фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая.

Ранее KP.RU сообщал, что директор заслуженного артиста России, звезды сериала «Солдаты» Алексея Маклакова опровергла слухи о якобы болезни артиста после сообщений о его госпитализации.