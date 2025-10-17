Среди россиян вырос запрос на празднование новогодних праздников в Европе

По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», интерес россиян к проведению новогодних каникул в Европе увеличился на 41 процент.
— Объем бронирований отелей и апартаментов в странах Европы на новогодние праздники вырос на 41 процент год к году. Доля направлений в общей структуре туристических бронирований выросла с 8 процентов до 9 процентов от общего объема зарубежных продаж, — сказано в сообщении.
Рост отложенного спроса стал возможен благодаря расширению сети авиамаршрутов из стран бывшего СССР и снижению цен на поездки, вызванному укреплением рубля. Однако основной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие данного направления, остаются сложности с получением виз и длительные сроки их оформления, передает «Коммерсант».
Ранее стало известно, что Японское дипломатическое представительство намерено открыть визовые центры в России, следует из документов ведомства. По их данным, количество визовых заявлений от российских граждан, которые хотят отправиться в туристическую поездку в Японию, резко возросло.
Главной причиной отказа россиянам в визе для путешествий стал недостаточный доход — с этим столкнулись 18 процентов заявителей, опрошенных экспертами.