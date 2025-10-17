Ричмонд
Гинеколог Рыбина поставила точку в вопросе о пользе бюстгальтера для здоровья

Важно, чтобы предмет гардероба был не просто красивым, но и удобным.

Источник: Комсомольская правда

Полезно или вредно носить бюстгальтер для здоровья груди? Ответ на этот вопрос зависит от самой модели, сообщила в разговоре с изданием aif.ru врач акушер-гинеколог Ирина Рыбина.

— Отказ от бюстгальтера не сказывается негативно на здоровье и не приводит к заболеваниям, — сказала доктор, уточнив, что, при интенсивной физической нагрузке, все же рекомендуется использовать бюстгальтер.

При этом важно, чтобы предмет гардероба был не просто красивым, но и удобным. Он должен сидеть не впиваясь и не образуя пустот, не быть слишком тесным. Также, желательно, чтобы внутри чашек не было грубых швов, которые могут натирать кожу.

Ранее «Москва 24» рассказала, что боль в груди может появиться из-за неправильно подобранного нижнего белья, так как плохой бюстгальтер вызывает нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, из-за чего появляется отек. Поэтому, планка должна находиться параллельно полу, не должна подниматься к лопаткам и опускаться к пояснице.