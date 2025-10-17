Гинеколог Рыбина поставила точку в вопросе о пользе бюстгальтера для здоровья

При этом важно, чтобы предмет гардероба был не просто красивым, но и удобным. Он должен сидеть не впиваясь и не образуя пустот, не быть слишком тесным. Также, желательно, чтобы внутри чашек не было грубых швов, которые могут натирать кожу.