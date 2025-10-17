Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на праздновании юбилея RT пообщался с незрячей журналисткой

Путин пообщался с незрячей журналисткой Региной Парпиевой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия RT пообщался с незрячей журналисткой Региной Парпиевой, которая передала ему привет от ветеранов СВО, ставших героями ее фильма.

Нa днях на RT состоялась премьера фильма «Сильные духом. Белый свет» о бойцах «Бобре», «Юге» и «Хабарике», потерявших зрение из-за ранений на СВО. Мотивационную ленту сняла Регина Парпиева — незрячая девушка, которая в 2018 году взяла интервью у президента России Владимира Путина.

«К большому сожалению наши ребята “Бобер”, “Хабарик” и “Юг” не смогли сегодня быть здесь, но я за них скажу. Они желают вам здоровья, терпения и сил», — сказала Регина президенту.

Путин внимательно выслушал ее, держа за руку.

Глава государства посетил в пятницу Большой театр, где отмечается юбилей телеканала. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию RT, был показан видеоролик из документальных фильмов телеканала о героях СВО.

Вместе с президентом фильм смотрели и сами герои, а также другие участники специальной военной операции, с которыми президент кратко пообщался после показа.