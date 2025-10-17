«Завершить конфликт без ракет»: Трамп заявил, что США самим нужны Tomahawk

Добиться окончания военного конфликта между Москвой и Киевом лучше без передачи Вашингтоном дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом в пятницу, 17 октября, заявил президент США Дональд Трамп на встрече со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским.
— Нам нужны Tomahawk и многое из того, что мы отправляем. Лучше завершить конфликт без этих ракет. И мы близки к этому, — передает слова главы американского государства официальный YouTube-канал Белого дома.
Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил о том, что Украина через закупки странами Европы получит от Америки «огневую мощь». Шеф Пентагона отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине Россия расценит как враждебный шаг, который значительно повышает риски для мировой безопасности. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что свыше половины, около 16−17, стран НАТО готовы закупать оружие у США для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List.