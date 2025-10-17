Ричмонд
«Ваша мама»: в Белом доме рассказали, кто выбрал место для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналиста о том, кто выбрал Будапешт местом новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила, что этот город выбрала «его мама».

— Ваша мама выбрала, — высказалась представитель Белого дома.

После этого директор по коммуникациям администрации США Стивен Чунг повторил те же слова, передает Telegram-канал «Clash Report».

16 октября по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп объявил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что стороны пока не определили дату встречи. 17 октября глава Белого дома допустил, что встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате, но президент Украины Владимир Зеленский «будет на связи».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин и Трамп выбрали Будапешт в качестве места своей встречи, поскольку независимая позиция Венгрии касательно конфликта на Украине вызывает у них уважение. Он подчеркнул, что Венгрия как страна и НАТО, и ЕС «занимает особенную позицию» с точки зрения своей суверенности и отстаивания собственных интересов.

