«Ваша мама»: в Белом доме рассказали, кто выбрал место для встречи Путина и Трампа

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин и Трамп выбрали Будапешт в качестве места своей встречи, поскольку независимая позиция Венгрии касательно конфликта на Украине вызывает у них уважение. Он подчеркнул, что Венгрия как страна и НАТО, и ЕС «занимает особенную позицию» с точки зрения своей суверенности и отстаивания собственных интересов.