«Ваша мама»: в Белом доме рассказали, кто выбрал место для встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналиста о том, кто выбрал Будапешт местом новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила, что этот город выбрала «его мама».
— Ваша мама выбрала, — высказалась представитель Белого дома.
После этого директор по коммуникациям администрации США Стивен Чунг повторил те же слова, передает Telegram-канал «Clash Report».
16 октября по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп объявил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что стороны пока не определили дату встречи. 17 октября глава Белого дома допустил, что встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате, но президент Украины Владимир Зеленский «будет на связи».
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин и Трамп выбрали Будапешт в качестве места своей встречи, поскольку независимая позиция Венгрии касательно конфликта на Украине вызывает у них уважение. Он подчеркнул, что Венгрия как страна и НАТО, и ЕС «занимает особенную позицию» с точки зрения своей суверенности и отстаивания собственных интересов.