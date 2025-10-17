Группа «Рождество» на «Душевном фестивале»: как только ступаем на землю Беларуси — на душе праздник

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как себя чувствуют в Беларуси на «Душевном фестивале» Геннадий и Ольга Селезневы, выступающие в группе «Рождество», исполнители рассказали в кулуарах концерта «Любимый шансон», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
Геннадий Селезнев отметил, что каждый раз, когда он находится в нашей стране, у него яркое и радостное настроение. «Как только мы ступаем на землю Беларуси, у нас сразу в душе праздник. Потому что здесь все прекрасно, и мы просто кайфуем», — дополнила его Ольга Селезнева.
«Я считаю, что музыкант должен быть творческим человеком. Он должен быть честным и искренним к своей публике. И не надо выдумывать ничего: если ты сам собой, как говорится, остаешься всегда и твои песни прожиты до боли твоими друзьями, народ всегда это чувствует», — отметил Геннадий Селезнев.
У группы «Рождество» за время существования выпущено более 100 песен. «И не каждый может их знать, чаще знают от двух до пяти хитов. Но когда во время концерта люди кричат: “А вот такую песню спой!”, ты понимаешь, что они разбираются в твоем творчестве», — добавил исполнитель. Он подчеркнул, что залог хорошего хита — любовь, а также зацепить слушателя за первые 10 секунд трека.
Ольга Селезнева отметила, что рада тому, что в репертуар концерта вошла песня «Мне с тобой хорошо». «Это одна из наших достаточно новых песен для публики. Гена написал ее во время пандемии, и выбор организаторами именно этой песни, помимо трех хитов, вообще нас приятно удивил. Но белорусы выбрали, а значит, это работает от сердца и души», — сказала она.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который начнется в 15.00 во Дворце спорта, а вечером пройдет масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.