Группа «Рождество» на «Душевном фестивале»: как только ступаем на землю Беларуси — на душе праздник

У группы «Рождество» за время существования выпущено более 100 песен. «И не каждый может их знать, чаще знают от двух до пяти хитов. Но когда во время концерта люди кричат: “А вот такую песню спой!”, ты понимаешь, что они разбираются в твоем творчестве», — добавил исполнитель. Он подчеркнул, что залог хорошего хита — любовь, а также зацепить слушателя за первые 10 секунд трека.