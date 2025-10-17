Чистящее средство испортило куртку, обувь и сумку. Суд в Минске помог покупателю защитить свои права

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска защитил права потребителя, которая приобрела в магазине некачественный товар, испортивший ее личные вещи. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.
В начале года потребитель купила в магазине ответчика несколько бутылок чистящего средства. Оплатив товары на кассе, она взяла их в руки, однако из-за неплотного закрытия крышки одной бутылки чистящее средство вытекло. Личные вещи — куртка, обувь и сумка — были испорчены. Некачественный товар ответчик сразу же заменил.
В этот же день истица заявила ответчику требование о возмещении стоимости химической чистки испорченных вещей. А в случае невозможности ее выполнения просила возместить стоимость вещей. Запись об этом оставила в книге замечаний и предложений.
Ответчик отказал истице в удовлетворении требований. Женщина решила восстановить свои права через суд. Представители ответчика, не оспаривая фактические обстоятельства дела, и здесь исковые требования не признали.
Решением суда Первомайского района Минска решено взыскать с ответчика в пользу истицы убытки в размере Br382 и материальную компенсацию морального вреда в размере Br400, а также госпошлину в размере Br210 и штраф в доход местного бюджета в размере Br382.
Удовлетворяя требования истицы, суд руководствовался подп.1.4, 1.5 п. 1 ст. 5 закона «О защите прав потребителей», согласно которым потребитель имеет право на надлежащее качество товаров (работ, услуг), в том числе безопасность товаров (работ, услуг), надлежащую комплектность, надлежащее количество товара (результата работы); возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара (работы, услуги), в том числе на компенсацию морального вреда.
При разрешении спора нашел свое подтверждение факт реализации товара с недостатками, вследствие которых потребителю причинены убытки в виде стоимости поврежденных вещей в размере Br382. Размер убытков ответчик не оспаривал.
Суд принял во внимание, что по требованию истицы ответчик заменил товар ненадлежащего качества, что свидетельствует о признании им факта реализации потребителю товара с недостатками.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу. Однако Минский городской суд оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу. -0-