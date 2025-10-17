«Уже на второй песне чувствовали себя как дома». Группа «БумеR» о тепле «Душевного фестиваля»

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники российской группы «БумеR» поделились с корреспондентом БЕЛТА своим мнением о «Душевном фестивале» во время концерта «Любимый шансон».
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
«Атмосфера отличная, немного волнительно, потому что мы не так часто работаем в столь большом зале. Зрители нас очень хорошо принимали. Уже на второй песне мы все чувствовали себя как дома», — сказал участник группы Юрий Алмазов.
По мнению участника группы Пети Шнайдера, организаторы фестиваля смогли создать радостную и уютную атмосферу, в которой люди могут без мыслей о житейских заботах насладиться концертом.
«Мы очень надеемся, что проложим дорожку в вашу прекрасную страну. Минск — мой любимый город. Я бы остался здесь жить. Здесь спокойная атмосфера, улицы очень красивые. Вспоминаешь старое доброе время. Стоит минчанам пожить там, где намного больше суета, и тогда они начнут еще сильнее ценить то, что имеют», — подытожили участники группы.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который начнется в 15.00 во Дворце спорта, а вечером пройдет масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.