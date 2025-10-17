История не только завода, но и человеческих судеб. Как «Гомсельмаш» отмечает 95-летие

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Разные поколения гомельских комбайностроителей встретились на торжественном собрании в честь 95-летия предприятия «Гомсельмаш», передает корреспондент БЕЛТА.
Местом встречи комбайностроителей разных поколений стало фойе заводского дворца культуры. Здесь была создана особая ретро-атмосфера с видеорядом документальной черно-белой хроники, современными фотозонами и местом, где ветераны труда и молодежь могли тепло поприветствовать друг друга и пообщаться. Также для всех организован большой праздничный концерт с поздравлениями и награждением лучших из лучших.
Заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам ОАО «Гомсельмаш» Максим Куневич подчеркнул, что 95 лет — знаковая дата для предприятия. «Это возраст, за который уже создана и прожита определенная история. 95 лет — целая жизнь для человека, и для предприятия серьезный период, ведь оно объединяет судьбы огромного количества людей, представителей разных поколений. Вместе с тем на пути к 100-летнему юбилею еще есть время воплотить в жизнь намеченные планы», — заверил он.
Максим Куневич напомнил, что строительство и становление завода проходило в непростой исторический период. «Военное время и эвакуация, а также восстановление и трудовые подвиги в послевоенные годы, сопоставимый с ними период распада СССР, когда приходилось поднимать завод с колен — основой предприятия, его мощнейшим фундаментом во все времена был и остается коллектив», — сказал он.
И сегодня на предприятии отдают дань уважения ветеранам труда. «Отдаем дань уважения и выражаем свою признательность и тем, кого уже нет с нами, и тем, кто принял приглашение и пришел сегодня, чтобы поддержать и поздравить молодое поколение. Это живые хранители истории нашего предприятия. Мы ценим их труд и благодарны за ту лепту, которую они внесли в свое время в становление и развитие предприятия. Надеюсь, что наша молодежь достойно пронесет переданную ими производственную эстафету», — отметил Максим Куневич, поздравив комбайностроителей и их семьи, а также партнеров и горожан с этой значимой датой.
Добрые слова и пожелания адресовал коллективу и член Совета Республики Александр Новиков, который значительную часть жизни посвятил предприятию. «Эта история, которая началась в 1930-м году, — история не только завода, не только металла, машин и агрегатов, которые здесь производят, но и история человеческих судеб. Неспроста и сегодня на предприятии много трудовых династий, традиции предшественников свято чтут и продолжают. Сегодня “Гомсельмаш” входит в пятерку мировых производителей сельскохозяйственной техники. Это предприятие с полным и замкнутым циклом производства. Сейчас завершается модернизация производства, которая позволит выпускать еще более современные и конкурентоспособные машины. Желаю “Гомсельмашу” с уверенностью встретить 100-летний юбилей», — заключил он.
В этот праздничный вечер десятки гомсельмашевцев поднимались на сцену за наградами разного уровня.
51 год Валерий Давыдович Добровицкий отработал на ставшем родным заводе. Сюда его привел отец еще 17-летним парнем, здесь он рос и развивался профессионально, получая бесценный опыт, а также продолжая образование. Более того, «Гомсельмаш» помог обрести и семейное счастье. Среди молоденьких работниц толковый машиностроитель и заприметил красавицу Нину Васильевну, с которой практически бок о бок трудились на предприятии десятилетиями. Вместе воспитали сыновей, дождались внуков и правнуков. Теперь же супруги находятся на заслуженном отдыхе, с ностальгией и благодарностью вспоминают годы, прожитые на заводе. Это время, по их словам, невозможно забыть.
Ярким представителем нового поколения комбайностроителей стал один из лауреатов конкурса «Сельмашевская вершина» — начальник бюро инструментального хозяйства Сергей Чос. Ответственность, амбициозность и профессионализм помогли ему одержать победу в номинации «Прорыв года». После окончания ГГТУ имени П. О. Сухого трудоустроился инженером-технологом на «Гомсельмаш». «Здесь я понял, насколько важно видеть не только чертежи и расчеты, но и реальное производство. Эти годы стали периодом становления для меня. Со временем вырос профессионально и стал начальником бюро инструментального хозяйства — это новый уровень ответственности с организацией работы, обеспечением производственного процесса всем необходимым, стратегическим планированием. Это не просто место работы для меня, но и пространство для развития. А победа — новая точка отсчета. Впереди — много проектов и свершений», — уверен он.
Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны «Гомсельмаша» работают на полях России, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства. -0-