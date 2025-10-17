История не только завода, но и человеческих судеб. Как «Гомсельмаш» отмечает 95-летие

И сегодня на предприятии отдают дань уважения ветеранам труда. «Отдаем дань уважения и выражаем свою признательность и тем, кого уже нет с нами, и тем, кто принял приглашение и пришел сегодня, чтобы поддержать и поздравить молодое поколение. Это живые хранители истории нашего предприятия. Мы ценим их труд и благодарны за ту лепту, которую они внесли в свое время в становление и развитие предприятия. Надеюсь, что наша молодежь достойно пронесет переданную ими производственную эстафету», — отметил Максим Куневич, поздравив комбайностроителей и их семьи, а также партнеров и горожан с этой значимой датой.