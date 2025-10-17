«Бомба замедленного действия»: химик объяснил, как запахи в квартире вредят здоровью

— Запахи в доме — это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьезных опасностях для здоровья. Табачный дым и аромат пригоревшей пищи — настоящий коктейль из канцерогенов. Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует вещества, которые содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме, — объяснил эксперт.