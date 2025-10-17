«Бомба замедленного действия»: химик объяснил, как запахи в квартире вредят здоровью

Запахи табака и горелой пищи в квартире содержат канцерогены, которые продолжают вредить здоровью даже спустя время. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом издания Lenta.ru химик Андрей Дорохов.
— Запахи в доме — это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьезных опасностях для здоровья. Табачный дым и аромат пригоревшей пищи — настоящий коктейль из канцерогенов. Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует вещества, которые содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме, — объяснил эксперт.
Что же касается аэрозольных освежителей воздуха, их специалист назвал «бомбой замедленного действия». При распылении они выпускают в воздух летучие органические соединения, которые могут проникать в дыхательные пути и кровоток.
«Российская газета» сообщила, что при горении свечей выделяются угарный газ, оксид азота, диоксид серы, бензол и др. Еще токсичнее дым ароматических палочек — во время их тления выделяется больше вредных веществ, чем содержит сигаретный дым.
Ранее Роспотребнадзор выявил в продаже запрещенные аромаингаляторы для носа. В них были обнаружены вещества третьего класса опасности, негативно влияющие на центральную нервную систему, печень, почки и другие органы, передают «Известия».