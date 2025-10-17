Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Художник выпустил аниме-опенинг по сериалу «Бригада», сделанный с помощью ИИ

Художник Александр Доброхотов в пятницу, 17 октября, выпустил ролик, оформленный под аниме-опенинг по российскому сериалу «Бригада» и сделанный с помощью нейросетей.

Художник Александр Доброхотов в пятницу, 17 октября, выпустил ролик, оформленный под аниме-опенинг по российскому сериалу «Бригада» и сделанный с помощью нейросетей.

— Уже пятый (ролик — прим. «ВМ»). Делал где-то месяц в свободное от рабочих проектов время. Изображения: почти все Nano Banana. Видео: 80 процентов Kling 2.5, 20 процентов Minimax, — написал художник в своем Telegram-канале.

Также он разместил текст песни, звучащей в сериале и переведенной на японский язык для ролика.

3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеоролик, созданный с применением технологий искусственного интеллекта. В нем он и вице-президент США Джей Ди Вэнс играют в рок-группе, а директор административно-бюджетного управления страны Рассел Воут предстает в образе жнеца смерти.

11 июля Белый дом опубликовал сгенерированное с помощью нейросетей изображение Дональда Трампа в образе Супермена, назвав его «символом надежды», а также правды и справедливости.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше