Художник выпустил аниме-опенинг по сериалу «Бригада», сделанный с помощью ИИ

Художник Александр Доброхотов в пятницу, 17 октября, выпустил ролик, оформленный под аниме-опенинг по российскому сериалу «Бригада» и сделанный с помощью нейросетей.
— Уже пятый (ролик — прим. «ВМ»). Делал где-то месяц в свободное от рабочих проектов время. Изображения: почти все Nano Banana. Видео: 80 процентов Kling 2.5, 20 процентов Minimax, — написал художник в своем Telegram-канале.
Также он разместил текст песни, звучащей в сериале и переведенной на японский язык для ролика.
3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеоролик, созданный с применением технологий искусственного интеллекта. В нем он и вице-президент США Джей Ди Вэнс играют в рок-группе, а директор административно-бюджетного управления страны Рассел Воут предстает в образе жнеца смерти.
11 июля Белый дом опубликовал сгенерированное с помощью нейросетей изображение Дональда Трампа в образе Супермена, назвав его «символом надежды», а также правды и справедливости.