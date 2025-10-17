Врач объяснила, в чем может быть причина осенней депрессии

Осень у многих связана с грустью, упадком сил и апатией. Однако, плохое настроение может быть вызвано не только дождливой погодой и похолоданием. Причина может крыться в недостатке витамина Д, об этом рассказала изданию RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко.
— Зимой солнечные лучи становятся редкостью. Это особенно актуально в северных широтах, где короткие дни и облачность могут привести к дефициту солнечного света и уровня витамина D. Исследования показывают, что низкий уровень витамина D связан с высоким риском депрессии и тревожных расстройств, — объяснила медик.
Доктор подчеркнула, что, прежде чем принимать добавки, рекомендуется сдать анализы на уровень витамина D в крови. А затем обратиться к врачу, который поможет подобрать правильную дозу, если это необходимо.
Ранее KP.RU сообщил, что дефицит витамина D может вызвать проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой и иммунитетом. Важно помнить, что этот витамин не накапливается в организме и трудно восполняется, поэтому его нужно получать регулярно.