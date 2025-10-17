Врач объяснила, в чем может быть причина осенней депрессии

Осень у многих связана с грустью, упадком сил и апатией. Однако, плохое настроение может быть вызвано не только дождливой погодой и похолоданием. Причина может крыться в недостатке витамина Д, об этом рассказала изданию RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко.