В Стерлитамаке в одном из цехов завода «Авангард» произошел взрыв

По их данным, на момент взрыва в цеху находились 15 человек. После инцидента там частично обрушились два этажа, сотрудники оказались под завалами. Двое подают признаки жизни, спасатели их ищут по крикам. Местоположение и состояние пятерых неизвестно. Это подтвердил и глава города Эмиль Шаймарданов. Площадь цеха составляет 2,1 тысячи квадратных метров.