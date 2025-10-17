Агротехнолог дала советы по высадке гиацинтов осенью

Чтобы летом радоваться роскошным клумбам, сажать цветы необходимо с осени. Это, например, относится к гиацинтам — луковицы рекомендуется высаживать в октябре, до наступления холодов, рассказала aif.ru агротехнолог Елена Игнатьева.
— Октябрь — идеальный месяц для посадки гиацинтов в большинстве регионов средней полосы. Глубина луковицы должна составлять примерно 12−15 см, рекомендуется высаживать на расстоянии 10−15 см друг от друга, — посоветовала эксперт.
По словам специалиста, на дно лунки желательно насыпать слой чистого речного песка. Это обеспечивает идеальный дренаж и защищает луковицу от загнивания.
Ранее «Известия» сообщили, что многолетние хризантемы после обрезки нужно подкормить минеральными удобрениями. У георгинов выкопать корни, сложить в ящики и убрать в теплое место, где зимой хранятся овощи. А вот красный барбарис, желтая форзиция и зеленая туя будут радовать глаз и после первого снега.