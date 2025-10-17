Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агротехнолог дала советы по высадке гиацинтов осенью

Агротехнолог Игнатьева: высаживать гиацинты нужно в октябре в лунки с песком.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы летом радоваться роскошным клумбам, сажать цветы необходимо с осени. Это, например, относится к гиацинтам — луковицы рекомендуется высаживать в октябре, до наступления холодов, рассказала aif.ru агротехнолог Елена Игнатьева.

— Октябрь — идеальный месяц для посадки гиацинтов в большинстве регионов средней полосы. Глубина луковицы должна составлять примерно 12−15 см, рекомендуется высаживать на расстоянии 10−15 см друг от друга, — посоветовала эксперт.

По словам специалиста, на дно лунки желательно насыпать слой чистого речного песка. Это обеспечивает идеальный дренаж и защищает луковицу от загнивания.

Ранее «Известия» сообщили, что многолетние хризантемы после обрезки нужно подкормить минеральными удобрениями. У георгинов выкопать корни, сложить в ящики и убрать в теплое место, где зимой хранятся овощи. А вот красный барбарис, желтая форзиция и зеленая туя будут радовать глаз и после первого снега.