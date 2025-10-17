«Старая жаба»: блогер Третьяков заподозрил, что Лазарева* выпивает перед эфирами

Предприниматель и блогер Андрей Третьяков в пятницу, 17 октября, в ответ на заявление телеведущей Татьяны Лазаревой* о том, что в России женщин заставляют ходить к гинекологу, предположил, что та выпивает перед выходом в эфир.
— Кто этой старой жабе, простите, женщине, продает алкоголь?! — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.
Сама Лазарева* недавно опубликовала видеоролик, высмеивающий статьи российских журналистов о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться за границей.
Телеведущая ранее рассказала, что ее машина полностью сгорела. По ее словам, она направлялась в аэропорт вместе с младшей дочерью Антониной, когда автомобиль внезапно перестал реагировать на педаль газа.
Лазарева* призналась, что была рада избранию Владимира Зеленского президентом Украины, поскольку ранее сотрудничала с ним на телевидении. Однако после начала спецоперации она перестала воспринимать его как бывшего коллегу.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.