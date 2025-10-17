Трамп назвал возможный срок урегулирования на Украине: вот когда может наступить мир

Президент США Дональд Трамп озвучил возможный срок урегулирования вооруженного конфликта на Украине. По мнению американского лидера, мир может наступить до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН.
Во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме, Трамп ответил журналистам на вопрос о том, намерен ли он обсудить конфликт на Украине с Си Цзиньпином на саммите 26−28 октября.
«Я это обсужу. Я бы хотел, чтобы урегулирование произошло раньше, чем пройдет это мероприятие», — ответил президент США.
Трамп также заявил, что у стран-участников конфликта и других заинтересованных сторон в настоящее время есть шанс на то, чтобы быстро добиться мира на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что на встрече с Зеленским Дональд Трамп почти что отказал Киеву в поставках ракет Tomahawk, отметив, что США сами нуждаются в вооружениях, поставляемых Украине.