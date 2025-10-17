Врач перечислила неочевидные признаки заражения гепатитом

Гепатит С, который характеризуется тяжелым поражением печени, проявляет себя далеко не сразу. Иногда пациент может долгое время не догадываться об инфицировании, при этом, ощущая ухудшение самочувствия. О неочевидных симптомах гепатита C, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Турская.
— Возможны слабость, утомляемость, снижение аппетита, незначительная боль в правом подреберье, тошнота и повышение температуры, — сообщила доктор.
Она уточнила, что на более поздних стадиях возникает тяжесть после еды, ломота в мышцах и суставах, раздражительность и нарушения сна.
Как писал сайт KP.RU, основная цель лечение гепатита С — эррадикация вируса (удаление вируса из организма). При невозможности эррадикации целями лечения могут быть: прекращение или замедление воспалительных процессов в печени, предотвращение перехода заболевания в цирроз или рак.