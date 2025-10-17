Ричмонд
Врач перечислила неочевидные признаки заражения гепатитом

Инфекционист Турская: слабость и раздражительность могут указывать на гепатит.

Источник: Комсомольская правда

Гепатит С, который характеризуется тяжелым поражением печени, проявляет себя далеко не сразу. Иногда пациент может долгое время не догадываться об инфицировании, при этом, ощущая ухудшение самочувствия. О неочевидных симптомах гепатита C, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Турская.

— Возможны слабость, утомляемость, снижение аппетита, незначительная боль в правом подреберье, тошнота и повышение температуры, — сообщила доктор.

Она уточнила, что на более поздних стадиях возникает тяжесть после еды, ломота в мышцах и суставах, раздражительность и нарушения сна.

Как писал сайт KP.RU, основная цель лечение гепатита С — эррадикация вируса (удаление вируса из организма). При невозможности эррадикации целями лечения могут быть: прекращение или замедление воспалительных процессов в печени, предотвращение перехода заболевания в цирроз или рак.