Врач перечислила неочевидные признаки заражения гепатитом

Гепатит С, который характеризуется тяжелым поражением печени, проявляет себя далеко не сразу. Иногда пациент может долгое время не догадываться об инфицировании, при этом, ощущая ухудшение самочувствия. О неочевидных симптомах гепатита C, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Турская.