В Новосибирске произошел крупный пожар в жилом доме, есть погибший

В двухэтажном жилом доме произошел пожар, охвативший территорию примерно в 600 квадратных метров. Семнадцать человек смогли самостоятельно покинуть здание, четверых эвакуировали спасатели МЧС. Трое из эвакуированных были доставлены в больницу. Согласно предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщает telegram-канал Mash Siberia.

