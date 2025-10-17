Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, что американские врачи сразу предлагают пациенту разные варианты лечения онкологических заболеваний, в отличие от российских коллег.
Доктор спросил у гостьи, излечившейся от рака груди с помощью цитокиногенетической терапии, как она узнала об этом методе лечения. Женщина ответила, что услышала о нем от знакомой.
— Возвращаемся к опыту той же Америки. Там вот эти методы, которые пока еще не (утверждены — прим. «ВМ»), как химиотерапия и лучевая терапия, предлагаются врачами, и вы можете это рассмотреть. То есть врачи сразу предлагают ассортимент (методов лечения рака — прим. «ВМ»). А у нас сарафанное радио. Оно, конечно, работает, а сколько людей остается за бортом, да? — высказался врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
4 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил мнение, что в будущем онкологические заболевания сохранят «лидирующие позиции» в медицине. В связи с этим он указал на важность продолжения работы в этом направлении.