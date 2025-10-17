Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США

— Возвращаемся к опыту той же Америки. Там вот эти методы, которые пока еще не (утверждены — прим. «ВМ»), как химиотерапия и лучевая терапия, предлагаются врачами, и вы можете это рассмотреть. То есть врачи сразу предлагают ассортимент (методов лечения рака — прим. «ВМ»). А у нас сарафанное радио. Оно, конечно, работает, а сколько людей остается за бортом, да? — высказался врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».