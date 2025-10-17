Ричмонд
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном

Брат короля Великобритании решил отказаться от титула герцога Йоркского из-за обвинений в связи со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, отказался от титула герцога Йоркского и присвоенных ему наград из-за связей с со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.

«Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — говорится в заявлении принца Эндрю.

Он отметил, что обвинения в его адрес отвлекают короля Великобритании и других членов монаршей семьи, поэтому принц пришел к данному решению.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Daily Mail, что принц Эндрю состоял в тайной переписке с Джеффри Эпштейном. Согласно источнику, брат короля Великобритании обещал скандально известному финансисту вместе пройти через скандал вокруг его дела, связанного с торговлей несовершеннолетними.

