Нутрициолог назвала продукты, способные заменить аптечные препараты

KP.RU рассказал, что орехи можно по праву считать подспорьем для иммунитета, поскольку они обладают большой питательной ценностью, содержат витамины, микроэлементы, ценные жирные кислоты. Но не стоит забывать, что все должно быть в меру, иначе польза может легко превратиться во вред.