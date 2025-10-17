Нутрициолог назвала продукты, способные заменить аптечные препараты

Некоторые продукты обладают уникальными свойствами, благодаря чему благотворно влияют на здоровье человека. Их перечислила в беседе с изданием NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова.
— Вишня и малина — это содержат антоцианы, мощные природные противовоспалительные компоненты. Эти вещества блокируют воспалительные ферменты, действуя так же, как обезболивающее, но естественным путем, — сообщила эксперт.
Она также рекомендовала использовать холодный картофель, как средство для борьбы с ушибами. Для этого клубень нужно разрезать пополам и держать в морозилке. Холодный срез является идеальным компрессом, обеспечивая длительное и мягкое охлаждение без обморожения.
KP.RU рассказал, что орехи можно по праву считать подспорьем для иммунитета, поскольку они обладают большой питательной ценностью, содержат витамины, микроэлементы, ценные жирные кислоты. Но не стоит забывать, что все должно быть в меру, иначе польза может легко превратиться во вред.