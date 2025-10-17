Как воспитать уверенность в ребенке: советы психолога

Сайт KP.RU отметил, что воспитание детей — дело очень сложное и серьезное. Ведь все дети разные. Например, чтобы ребенок хотел ходить в школу, нужно найти такие слова, чтобы увлечь его. А чтобы дети помогали, нужно, прежде всего, помогать им самим, допустим, делать уроки или даже просто иногда поиграть вместе. Для того, чтобы взрастить в ребенке любознательность нужно заниматься разными интересными делами, вместе активно проводить выходные.