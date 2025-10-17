Психолог Самбурский объяснил слова Юрия Лозы о захвате власти женщинами

Слова возмущенного певца Юрия Лозы о захвате власти женщинами могут говорить о том, что он вырос в среде, в которой именно мужчина занимает главенствующую позицию. Об этом заявил клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.
Ранее Лоза заявил, что женщины якобы оккупировали все виды спорта и другие структуры, которые раньше были мужскими. Певец считает, что из-за этого уже нельзя назвать мир «заточенным исключительно под мужчин».
По словам Самбурского, в современном мире общепризнанным является равноправие полов, но мужчинам старшего возраста довольно сложно это принять. Он объяснил, что для таких людей, как Юрий Лоза, подобные изменения кажутся сдвигом нормы.
— Понять, что мир стал другим, это надо признать как факт. Это не катастрофа, а просто взросление цивилизации, — передает слова Самбурского телеканал «Москва 24».
Основатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов среди прочего рассказал о том, что Юрий Лоза не соблюдает правила личной гигиены. По словам продюсера, автор композиции «Плот» источает сильный, неприятный запах на сцене, из-за чего рядом с ним «невозможно» стоять.
Сам артист выразил мнение, что молодежь не имеет вкуса, поэтому и слушает современную, бездарную музыку. Композитор также рассказал, есть ли у него желание вернуться на сцену и какие у него творческие планы.