Среди россиян вырос спрос на новогодние поездки в Европу

Ранее стало известно, что россиян ждут короткие майские праздники из-за новогодних каникул. По случаю 1 Мая и 9 Мая россияне будут отдыхать по три дня. Аналогичный режим запланирован на 23 Февраля и 8 Марта, при этом длинные четырёхдневные выходные, как в 2025 году, повторяться не будут. Продление новогодних каникул пользуется поддержкой большинства граждан, так как это единственная возможность для семейных встреч, поездок по стране и за границу, а также полноценного отдыха.