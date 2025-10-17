«Тело поменялось»: Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру

11 июля Ирина Роднина заявила, что она не понимает, как Валиевой удалось попасть в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев, ведь она не может быть членом сборной России, поскольку не участвовала в двух последних сезонах. Парламентарий допустила, что организация собирается тестировать ее как «спортсмена с отрицательной характеристикой».