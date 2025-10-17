«Тело поменялось»: Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина в пятницу, 17 октября, выразила мнение, что фигуристке Камиле Валиевой будет очень сложно возвращаться в профессиональный спорт после дисквалификации.
— Камила была вынуждена прервать карьеру совсем молодой. С тех пор ее тело поменялось, да и в психике наверняка произошли изменения. Слово «соревноваться» в отношении нее — понятие пока далекое, — пояснила парламентарий.
По словам Родниной, Валиевой требуется восстановить тот набор элементов, который у нее был раньше, чтобы снова побеждать. Депутат подчеркнула, что в первую очередь спортсменке нужно «заняться текущей формой и арсеналом», передает Vseprosport.
11 июля Ирина Роднина заявила, что она не понимает, как Валиевой удалось попасть в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев, ведь она не может быть членом сборной России, поскольку не участвовала в двух последних сезонах. Парламентарий допустила, что организация собирается тестировать ее как «спортсмена с отрицательной характеристикой».