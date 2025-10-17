«Чтобы ограничить число выезжающих». Туристы о введении Латвией платной электронной очереди на границе

Контрольные службы Латвии и раньше не отличались коммуникабельностью — так говорят иностранцы, которые транзитом следуют через «Патерниеки», обратили внимание в телесюжете. При введении электронной регистрации контакт сотрудники пунктов пропуска и вовсе сводят к минимуму. Поэтому и вопрос, почему новая система работает некорректно, остается без ответа. Хотя туристы сбой в электронной регистрации все же называют человеческим фактором.