«Чтобы ограничить число выезжающих». Туристы о введении Латвией платной электронной очереди на границе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введенная Латвией система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны — это одна из мер, чтобы ограничить количество выезжающих в Беларусь. Таким мнением в эфире телеканала «Беларусь 1» поделились туристы на пункте пропуска «Григоровщина», сообщает БЕЛТА.
В эфире напомнили о нововведении Латвии для туристов: теперь при пересечении границы автомобиль должен пройти онлайн-регистрацию — это касается выезда из Латвии в Беларусь и Россию. Однако пока системы работают некорректно.
Зарегистрировать данные автомобиля предлагают на двух специальных платформах. Отмечается, что сделать это можно заблаговременно или непосредственно перед пересечением границы. По задумке, система должна автоматически рассчитать ближайшее время заезда, но по факту уже с первого дня работы это вызвало дополнительные трудности у туристов, обратили внимание в эфире.
«Не знаю, как для грузовых, для легковых это только лишнее. По идее, должен за два часа приезжать», — поделился один из туристов.
«На данный момент от латвийских пограничников мы не получали какой-либо официальной информации о введении изменений о пересечении границы. В то же время необходимо отметить, что белорусская сторона не вводила каких-либо ограничений по пересечению границы. Пункт пропуска “Григоровщина” функционирует в штатном режиме», — подчеркнул официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.
Новая система, на первый взгляд, должна упростить пересечение границы, но туристам многое непонятно. Латвийская сторона, как говорят люди, практически не информировала о нововведениях, что вызывает череду вопросов в тематических чатах, сделали акцент в эфире.
Контрольные службы Латвии и раньше не отличались коммуникабельностью — так говорят иностранцы, которые транзитом следуют через «Патерниеки», обратили внимание в телесюжете. При введении электронной регистрации контакт сотрудники пунктов пропуска и вовсе сводят к минимуму. Поэтому и вопрос, почему новая система работает некорректно, остается без ответа. Хотя туристы сбой в электронной регистрации все же называют человеческим фактором.
«Я думаю, все сделано, чтобы ограничить количество выезжающих и как-то влиять на эту ситуацию. Сложно закрыть границу полностью, но какие-то меры вводятся, чтобы ограничить количество выезжающих (из Латвии в Беларусь. — Прим. БЕЛТА)», — поделился мнением турист.
«Потому что люди ездят (в Беларусь. — Прим. БЕЛТА). А зачем — латвийской стороне невыгодно», — добавила его спутница.
«Как правило, тенденция такая, что к выходным, на выходных немножко поток увеличивается, преимущественно из граждан Латвии, желающих посетить ближайшие города и Минск в том числе», — отметил начальник отделения пограничного контроля «Григоровщина» Павел Мартиновский.
В эфире напомнили и о том, что с 1 ноября Рига приостанавливает пропуск через границу автобусов, которые осуществляют нерегулярные международные перевозки. Запрет коснется всех перевозчиков, независимо от государства, регистрации юрлица или транспортного средства. -0-