По совету мошенников витебчанка пыталась взять кредиты. Сотрудники банка сообщили в милицию

17 октября, Витебск /Елена Аниськович — БЕЛТА/. По совету мошенников витебчанка почти взяла кредиты на Br34 тыс., однако ей помешали сотрудники банка, милиции и собственная дочь. Корреспонденту БЕЛТА потерпевшая рассказала о схемах аферистов, а также о том, как поддалась на их уловки.
«В один из дней на работе зазвонил мобильный телефон, я сразу подняла трубку, не посмотрев на номер. Девушка представилась работником МТС. Она сказала, что на мой номер поступают жалобы, и поинтересовалась, размещала ли я объявления на Куфаре или в других местах, может, была переадресация вызова. Что касается последнего, у меня как раз такая проблема возникла летом. Ее устранила дочь. Звонившая уточнила, что таким образом на меня пытались выйти телефонные мошенники. Чтобы отказаться от услуги, нужно сказать, как меня зовут и что желаю отключить переадресацию вызова. Я это и сделала. Только потом поняла, что таким образом злоумышленники узнали мои персональные данные», — рассказала женщина.
Беседу продолжил с ней якобы сотрудник финансовой милиции, который сначала представился по званию, назвал табельный номер, адрес в Минске и сообщил женщине, что на нее в банке открыт счет на Br44 тыс., которые были отправлены на Украину, даже на Вайбер выслал фото. «Жаль, не сообразила поехать в банк и узнать, точно ли на меня он был оформлен», — добавила потерпевшая. Когда она с работы вернулась домой, ей позвонил фиктивный юрист финансовой милиции, который тоже представился как положено. Он указал, что в банке оказался недобросовестный работник и «продал» данные женщины, ее номера лицевого счета и единого лицевого счета. При этом пообещал, что сделает заявку, чтобы их поменяли, иначе мошенники могут получить к ним доступ. Далее он переключает разговор на своего начальника, подполковника милиции. Он говорил по видеосвязи. «Не знаю, это был реальный человек, может просто нарисованный. У всех речь чисто русская, дикция отменная», — отметила женщина. Новый участник преступной схемы начал успокаивать ее, чтобы она не волновалась по поводу того, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело по факту кражи денег, ее обязательно вызовут в милицию и из статуса подозреваемых переведут в статус потерпевших. На следующий день позвонил опять фиктивный юрист. «У него для меня была новая информация: на мое имя открыты два кредита на 5 лет по Br20 тыс. в двух банках. Чтобы деньги не ушли мошенникам, мне “посоветовали” взять кредиты на потребительские нужны и погасить эти. Также меня запугали статьей 407 о неразглашении данной информации. Я сказала ему, что очень хочу, чтобы у меня был обыск. Он ответил, что его перенесли. В этот момент уже начали возникать предположения, что это аферисты. Однако собралась и поехала в банк», — рассказала женщина.
Мошенник не отключался, «сопровождал» жертву по телефону, сказав ей, что таким образом у него фиксируется время для протокола, также дал подробный инструктаж, как действовать при оформлении операции. «Он сказал, если сотрудник банка добросовестный, спросит, зачем вы оформляете заявку, если вчера это сделали. В данном случае надо ответить, что СМС не пришла, и хочу узнать, могу ли получить деньги. Как только они будут на руках, скажут, как действовать дальше. Если работник банка недобросовестный, будет оформлять кредит, и деньги дадут только на следующий день», — вспоминает женщина. Она все сделала в полном соответствии с инструкцией. Работники финансового учреждения спросили, может, ее кто-то заставляет взять кредит. Она ответила отрицательно. Однако они все равно о ней сообщили в милицию.
«Мне одобрили только на Br14 тыс. с копейками. “Доброжелатели” сказали, что еще один кредит можно взять в другом банке. Там также подала заявку на Br20 тыс. Здесь готовы были предоставить сумму полностью. Я была очень этому удивлена, так как зарплата у меня небольшая», — подчеркнула потерпевшая.
После этого она, наконец, отправилась домой и позвонила дочери. Та уже знала от сотрудников милиции, что произошло. Она сразу приехала к матери, затем прибыл сотрудник милиции.
Женщина в РОВД призналась, что неоднократно возникали подозрения, что ее атаковали мошенники. «И когда отказались обыск проводить, и отправили во второй банк, и что целый день со мной возятся», — добавила она. Однако при этом не смогла назвать ни одной причины, почему продолжала им верить.
«Как только поступило сообщение из банка о данной гражданке, сотрудники милиции сначала пытались до нее дозвониться, но она не отвечала. Затем позвонили ее дочери и рассказали о случившемся. В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение женщины», — рассказала старший оперуполномоченный отдела оперативно-аналитической работы управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Витебского облисполкома старший лейтенант милиции Юлия Колдыбова. Также она посоветовала гражданам придерживаться принципа «нулевого доверия» при общении с незнакомыми лицами по телефону. Лишняя бдительность поможет избежать и стрессовых ситуаций, и потери денежных средств. -0-