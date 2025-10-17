По совету мошенников витебчанка пыталась взять кредиты. Сотрудники банка сообщили в милицию

Беседу продолжил с ней якобы сотрудник финансовой милиции, который сначала представился по званию, назвал табельный номер, адрес в Минске и сообщил женщине, что на нее в банке открыт счет на Br44 тыс., которые были отправлены на Украину, даже на Вайбер выслал фото. «Жаль, не сообразила поехать в банк и узнать, точно ли на меня он был оформлен», — добавила потерпевшая. Когда она с работы вернулась домой, ей позвонил фиктивный юрист финансовой милиции, который тоже представился как положено. Он указал, что в банке оказался недобросовестный работник и «продал» данные женщины, ее номера лицевого счета и единого лицевого счета. При этом пообещал, что сделает заявку, чтобы их поменяли, иначе мошенники могут получить к ним доступ. Далее он переключает разговор на своего начальника, подполковника милиции. Он говорил по видеосвязи. «Не знаю, это был реальный человек, может просто нарисованный. У всех речь чисто русская, дикция отменная», — отметила женщина. Новый участник преступной схемы начал успокаивать ее, чтобы она не волновалась по поводу того, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело по факту кражи денег, ее обязательно вызовут в милицию и из статуса подозреваемых переведут в статус потерпевших. На следующий день позвонил опять фиктивный юрист. «У него для меня была новая информация: на мое имя открыты два кредита на 5 лет по Br20 тыс. в двух банках. Чтобы деньги не ушли мошенникам, мне “посоветовали” взять кредиты на потребительские нужны и погасить эти. Также меня запугали статьей 407 о неразглашении данной информации. Я сказала ему, что очень хочу, чтобы у меня был обыск. Он ответил, что его перенесли. В этот момент уже начали возникать предположения, что это аферисты. Однако собралась и поехала в банк», — рассказала женщина.