Герман Титов на «Душевном фестивале»: у публики есть потребность в душевных песнях

Певец отметил, что по реакции публики на артистов можно понять, что люди искренне любят шансон. «Видно, что есть потребность в душевных песнях. Очень много музыкальных чартов, навязанных нам, которые не подчеркивают душу человека, а вот здесь сразу видно. Здесь человек специально тебе аплодировать не будет. Если ему нравится, он купит билет и придет на твой концерт. У меня сейчас идет большой гастрольный тур по стране, и я вижу эти счастливые лица людей, которые пришли ко мне на концерт, и они голосуют, голосуют билетом, который купили на твой концерт», — сказал Герман Титов и добавил, что «Душевный фестиваль» ждет шикарное будущее.