Герман Титов на «Душевном фестивале»: у публики есть потребность в душевных песнях

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У публики есть потребность в душевных песнях. Таким мнением поделился певец, композитор и автор текстов Герман Титов в кулуарах концерта «Любимый шансон», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
Певец отметил, что по реакции публики на артистов можно понять, что люди искренне любят шансон. «Видно, что есть потребность в душевных песнях. Очень много музыкальных чартов, навязанных нам, которые не подчеркивают душу человека, а вот здесь сразу видно. Здесь человек специально тебе аплодировать не будет. Если ему нравится, он купит билет и придет на твой концерт. У меня сейчас идет большой гастрольный тур по стране, и я вижу эти счастливые лица людей, которые пришли ко мне на концерт, и они голосуют, голосуют билетом, который купили на твой концерт», — сказал Герман Титов и добавил, что «Душевный фестиваль» ждет шикарное будущее.
Свое творчество в направлении шансона композитор и автор текстов описывает так: «Я вдруг вспомнил, что могу все. Могу громко и сильно петь. Могу и грустить, и веселиться, и могу себе позволить, потому что я создатель и автор своих произведений, вытворять».
Он добавил, что хорошая песня в жанре шансон должна «заходить» с первого припева. «Как сегодня, когда на первом припеве люди сидели достаточно спокойно, а на втором был просто взрыв эмоций. Пели вместе со мной, подпевали сразу же со второго припева. Это и есть песня, которая претендует стать популярной», — сказал певец.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который пройдет с 15:00 во Дворце спорта, а также вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.