ABC: Трамп стал осторожным в вопросе поставок Tomahawk после беседы с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал более осторожным в вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и других вооружений. Как считает телеканал ABC News, причиной для этого стал недавний телефонный разговор главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.
«Трамп, похоже, стал более осторожным и начал выражать обеспокоенность по поводу истощения американских запасов», — говорится в сообщении.
При этом, как отмечает издание The New York Times, Трамп уклоняется от прямого ответа на вопрос о поставках ракет для Киева несмотря на заявления о желании завершить вооруженный конфликт.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk и другом вооружении, поставляемом Украине. На эту тему американский лидер высказался во время встречи в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября.