ABC: Трамп стал осторожным в вопросе поставок Tomahawk после беседы с Путиным

Трамп назвал выражать обеспокоенность из-за истощения запасов вооружений США после телефонного разговора с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал более осторожным в вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и других вооружений. Как считает телеканал ABC News, причиной для этого стал недавний телефонный разговор главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.

«Трамп, похоже, стал более осторожным и начал выражать обеспокоенность по поводу истощения американских запасов», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает издание The New York Times, Трамп уклоняется от прямого ответа на вопрос о поставках ракет для Киева несмотря на заявления о желании завершить вооруженный конфликт.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk и другом вооружении, поставляемом Украине. На эту тему американский лидер высказался во время встречи в Белом доме с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше