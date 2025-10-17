Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и США

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, посмеялся над ответом его коллеги с Украины Владимира Зеленского, который сказал, что ему нравится идея возведения тоннеля между Россией и Аляской через Берингов пролив.
— Я и не думал, что она тебе понравится, — передает слова главы американского государства телеканал Fox News.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что строительство такого тоннеля может занять менее восьми лет, а стоимость проекта составит менее восьми миллиардов долларов.
Дональд Трамп ранее заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии будет двусторонней, однако Владимир Зеленский «будет на связи».
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что недавний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина сорвал планы Киева по дальнейшей эскалации конфликта.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналиста о том, кто выбрал Будапешт местом новой встречи президентов России и США, заявила, что этот город выбрала «его мама».