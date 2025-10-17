Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным

16 октября по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи. 17 октября глава Белого дома допустил, что встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате, но отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «будет на связи».