Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, заявил, что с симпатией относится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и назвал страну «безопасной» для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
— Это лидер, который нам нравится, нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна, он проделал хорошую работу в управлении своей страной, — высказался американский лидер во время обеда с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
Он добавил, что Орбан будет «хорошей принимающей стороной», трансляция мероприятия проходила на сайте Белого дома.
16 октября по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи. 17 октября глава Белого дома допустил, что встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате, но отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «будет на связи».
16 октября Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште. Он охарактеризовал слова американского лидера о предстоящей встрече как «хорошие новости для миролюбивых людей».