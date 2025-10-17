Ричмонд
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае

Делегация во главе с Мантуровым отправится в Пекин для участия в межправкомиссии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«Осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д. В. в Китайскую Народную Республику (Г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной Комиссии», — говорится в документе.