Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае

«Осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д. В. в Китайскую Народную Республику (Г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной Комиссии», — говорится в документе.