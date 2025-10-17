Врач Наварро назвала самую полезную поза для сна

По словам медика, это положение тела прежде всего полезно для кишечника, поскольку не мешает еде двигаться по пищеварительной системе. Она добавила, что в этой позе снижается давление тела на печень. Эксперт отметила, что не менее важно выбирать удобную подушку, чтобы сон был максимально здоровым.