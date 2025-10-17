Врач Наварро назвала самую полезную поза для сна

Наиболее полезно для здоровья спать на левом боку, так как такое положение тела способствует выведению шлаков и улучшает кровообращение. Об этом рассказала диетолог Реме Наварро.
По словам медика, это положение тела прежде всего полезно для кишечника, поскольку не мешает еде двигаться по пищеварительной системе. Она добавила, что в этой позе снижается давление тела на печень. Эксперт отметила, что не менее важно выбирать удобную подушку, чтобы сон был максимально здоровым.
— На левом боку сердцу легче качать кровь. Это происходит потому, что главная вена, несущая кровь от нижних конечностей, находится на правом боку, и сон на левом боку снижает давление на нее, облегчая кровообращение, — передает слова Наварро издание 20minutos.
Терапевт Анастасии Агаева также предупредила, что долгосрочная компенсация недостатка сна на протяжении рабочей недели путем долгого сна в выходные дни полностью невозможна.
Как избавиться от недосыпа и что делать, если вы не отдохнули за ночь, но все равно надо работать, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.