Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Наварро назвала самую полезную поза для сна

Наиболее полезно для здоровья спать на левом боку, так как такое положение тела способствует выведению шлаков и улучшает кровообращение. Об этом рассказала диетолог Реме Наварро.

Наиболее полезно для здоровья спать на левом боку, так как такое положение тела способствует выведению шлаков и улучшает кровообращение. Об этом рассказала диетолог Реме Наварро.

По словам медика, это положение тела прежде всего полезно для кишечника, поскольку не мешает еде двигаться по пищеварительной системе. Она добавила, что в этой позе снижается давление тела на печень. Эксперт отметила, что не менее важно выбирать удобную подушку, чтобы сон был максимально здоровым.

— На левом боку сердцу легче качать кровь. Это происходит потому, что главная вена, несущая кровь от нижних конечностей, находится на правом боку, и сон на левом боку снижает давление на нее, облегчая кровообращение, — передает слова Наварро издание 20minutos.

Терапевт Анастасии Агаева также предупредила, что долгосрочная компенсация недостатка сна на протяжении рабочей недели путем долгого сна в выходные дни полностью невозможна.

Как избавиться от недосыпа и что делать, если вы не отдохнули за ночь, но все равно надо работать, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.